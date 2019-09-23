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Помогите детям. Русфонд 17 минут назад

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23 сентября 201909:09

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 13-летнем Гоше Хамитьянове из города Щелкино Республики Крым.

Мальчик родился с аномалиями развития мочеполовой системы. Первые три года жизни Гоши прошли в больницах. А потом ему пересадили мамину почку, и все изменилось. Мальчик нагнал сверстников в развитии, пошел в школу. Но в десять лет Гоша переболел ангиной, которая дала осложнения на почки. Чтобы мальчик смог жить, нужна новая трансплантация. Донором станет дедушка. Но для операции необходимы дорогие препараты, которые не предоставляются бесплатно.

Из письма Анастасии Хамитьяновой, мамы Гоши: "У сына беда с почками – сразу после рождения у него диагностировали порок развития мочеполовой системы. Гоше не было и месяца, когда он попал в реанимацию из-за отказа почек, каждые три месяца его госпитализировали и обследовали. Врачи сказали, что без операции на мочеточниках не обойтись. Осенью 2008 года мы обратились в больницу в Симферополе, надеялись, что там сына прооперируют. Но оказалось, что правая почка Гоши уже не работает, а левая работает на треть. Врач сказал, что операция на мочеточниках не поможет. Мы стали искать врачей, которые помогли бы Гоше, и поехали в Москву – решать вопрос о трансплантации почки. Там сын попал в реанимацию с сепсисом и отеком головного мозга – его почки к тому времени почти отказали. Врачи спасли Гошу. В мае 2009 года сына наконец прооперировали: пересадили мою почку. Все прошло успешно, почка прижилась. После операции Гоша ожил, начал ходить и говорить. Со временем пошел в школу, начал заниматься рисованием в школе искусств, сейчас пишет фантастические рассказы и сам их иллюстрирует. Все было хорошо, но три года назад Гоша переболел ангиной, которая дала осложнения. Сына лечили в симферопольской больнице, пришлось начать диализ. В прошлом году мы поехали на консультацию в Москву, врачи сказали, что Гоше снова нужна пересадка почки. Донором готов стать мой папа. Но чтобы операция прошла успешно, нужны дорогие препараты, которые не предоставляются бесплатно. Прошу, спасите Гошу!"

Для спасения Гоши Хамитьянова не хватает 2 167 760 руб.

Заведующий отделением трансплантации почки Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Михаил Каабак (Москва): "У Гоши хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. Ему жизненно необходима срочная трансплантация почки. Донором выступит дедушка мальчика, но у них разные группы крови. Для успешной трансплантации и снижения риска отторжения донорского органа требуются специальные дорогие препараты. Препараты применяются перед операцией, во время и после нее".

Стоимость лекарств 2 624 420 руб.

456 660 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru.

Не хватает 2 167 760 руб.

ПОМОЧЬ ГОШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,623 млрд руб. В 2019 году (на 19 сентября) собрано 998 385 276 руб., помощь получили 1355 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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