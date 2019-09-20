Песков о ситуации с Устиновым: это не наше дело

В Кремле прокомментировали судебные решения в отношении актера Павла Устинова, которому изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащее поведение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что давать заключения относительно того, что могло повлиять на решение суда, а что не повлияло — не их дело, поскольку это нужно спрашивать в самом суде. "Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений", — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь рассказал, что Кремль не удивляют противоречащие позиции по делу Павла Устинова, которые в течение нескольких дней высказывает прокуратура, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков также прокомментировал заявление командующего Росгвардией Виктора Золотова о том, что обвиняемому можно было назначить один год условно, а не на 3,5 года помещать в колонию. По словам секретаря, никакой реакции Кремля на это нет.

Тверской суд Москвы 16 сентября вынес приговор Устинову. Актер обвиняется в применении насилия бойцу ОМОНа Росгвардии. Впоследствии дело получило широкий резонанс, поскольку за Устинова заступились различные медийные персоны.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения 24-летнему актеру. Его должны выпустить из СИЗО в течение дня.