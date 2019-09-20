Названа официальная версия пожара в жилом доме Красноярска, где погибло 8 человек. Как сообщается, это короткое замыкание. ГТРК "Красноярск" напоминает: возгорание в квартире на улице Гусарова произошло ночью 16 сентября. Жертвами стали все восемь жильцов, находящихся в тот момент в помещении.

Сначала предполагалось, что причиной пожара могло стать использование электрообогреватели. Но позже выяснилось, что в это время в пятиэтажные уже затопили. О этом рассказали соседи. Итоговые результаты будут обнародованы через две недели. Только когда все экспертизы будут завершены, сообщили в пресс-службе МЧС, будет сделан окончательный вывод о причине пожара.