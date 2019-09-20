Стало известно, как предпочитает отдыхать президент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он проводит, занимаясь спортом и встречаясь с родными и близкими, передает РИА Новости.

Песков отметил, что даже в выходные дни президенту поступают доклады по линии ведомств, появляются вопросы, требующие решения президента, документооборот не прекращается, а многие документы не могут вступить в силу без подписи президента​​​.

"Поэтому полноценных выходных у президента не бывает, но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими", — сказал Песков.