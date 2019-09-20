Россия прокомментировала соглашение между Белоруссией и ЕС

В Кремле не видят ничего необычного в соглашении об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, которое может быть подписано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это внутреннее дело Белоруссии. Также, по его словам, это не должно препятствовать дальнейшей интеграции между Москвой и Минском.

Как сообщает "Интерфакс", он напомнил, что Россия тоже вела такие переговоры с Брюсселем, и они находились в продвинутой стадии, но потом были свернуты. "Поэтому это нормальный процесс", — сказал Песков.

О том, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, Лукашенко сделал это "после тщательной оценки всех возможных рисков", понимая "высокую значимость мобильности для граждан".

Также он отметил, что ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией создан на пустом месте. "Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", — добавил он.