Ферстаппен – лучший в первой практике гран-при Сингапура, Квят – 9-й

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в Сингапуре. Голландец преодолел 22 круга, в лучшем из которых показал время одна минута 40,259 секунды.

Вторым стал Себастьян Феттель (+ 0, 167) из "Феррари", а замкнул тройку лидеров гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,666). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+2,046) показал девятый результат, а его партнер по команде Пьер Гасли (+2,118) – десятый.

