Дворцовую площадь очистили от передвижных киосков

Дворцовую площадь освободили от незаконных торговых точек. Рейд в самом центре Петербурга провели накануне полицейские совместно со специалистами Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Один из передвижных киоск со сдобными изделиями, который попался на глаза правоохранителям, не имел ни договора аренды, ни медицинской книжки. Машина арестована и отправлена на штрафстоянку. Владельцу киоска придется заплатить штраф. Пока он небольшой — всего пять тысяч рублей.

Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", по существующим правилам действующие ларьки или прилавки должны быть внесены в специальную общегородскую схему, и иметь разрешение на коммерческую деятельность. Как подчеркнули представители Комитета, нарушения отмечены во всех районах города.