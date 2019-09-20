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20 сентября 201916:12

Украина допустила возникновение угрозы энергобезопасности Европы

Елена Афонина/ТАСС

Киев готов искать точки соприкосновения с Москвой в вопросах транзита газа, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после трехсторонних консультаций в Брюсселе.

"Обсуждались объемы транзита в зависимости от тарифа на транспортировку. В дальнейшем на консультациях мы будем искать точки соприкосновения с российской стороной, это вопрос экономической модели цифр", — рассказал он о прошедших переговорах.

При этом Оржель подчеркнул, что контракт может быть не подписан, если появятся дополнительные факторы, например, политическое давление. Однако неподписание контракта может угрожать энергетической безопасности Европы, признал украинский министр, передает ТАСС.

По мнению Оржеля, неправильно делать Евросоюз заложниками отношений между Украиной и Россией.

"Мы как страна имеем позицию партнера, который обеспечивает энергетическую безопасность в регионе", — указал министр.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину прошли конструктивно. Следующая министерская встреча по транзиту газа должна состояться в двадцатых числах октября.

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