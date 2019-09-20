Поехал за добавкой: пьяный водитель утопил грузовик и экскаватор

Под Нефтеюганском директор одного из предприятий обнаружил пропажу самосвала и экскаватора с территории вверенной ему базы и обратился в полицию с сообщением об угоне.

При этом работник, в ведении которого находилась исчезнувшая техника, исчез и на телефонные звонки не отвечал.

Полицейские нашли пропавшего водителя и задержали его. Выяснилось, что накануне мужчина отправился на грузовике за выпивкой, а затем, будучи в нетрезвом состоянии, въехал на самосвале в реку.

Обнаружив, что тяжелая машина застряла, водитель вернулся на базу, и поехал вытаскивать грузовик на экскаваторе, после чего утопил и его.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. За свои пьяные приключения мужчине грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.