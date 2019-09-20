Росгидромет предоставил прогноз на отопительный сезон

Средняя температура ближайшей зимой в России ожидается в пределах или выше нормы, сообщает Росгидромет. Синоптики утверждают, что точность их прогноза колеблется в пределах от 61 до 69%, пишет агентство "Интерфакс".

Что касается отдельных месяцев, то в октябре столбик термометра поднимется выше нормы только в Заполярье, а на юге Сибири и на Дальнем Востоке будет холоднее обычного.

Ноябрь не обещает никаких отклонений, разве что за Полярным кругом опять будет чуть теплее. В декабре также не ожидается серьезных погодных колебаний. Исключением станут Урал и Сибирь, где температура будет выше средней, а в Западной Сибири – ниже.

Январь и февраль 2020 года, по прогнозам российских специалистов, никаких особых сюрпризов не преподнесут. А вот март обещает быть теплым.

Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предсказал России "еврозиму" в худшем своем проявлении: сырость, слякоть и ледяные дожди. Нормальный белый снег ляжет только в канун Нового года.