Массовая драка с летальным исходом в Дагестане попала на видео

Дагестанские полицейские обнародовали кадры фатального противостояния в Махачкале, произошедшего вечером 16 августа. Видео было опубликовано только сейчас.

По данным правоохранительных органов, на улице Коркмасова группа мужчин избила 29-летнего жителя Дербента. Он был госпитализирован с тяжелыми повреждениями – тупой травмой брюшной полости, разрывом толстой кишки и внутренним кровотечением.

"Пострадавший был без сознания и опросу не подлежал", — подчеркивают в ведомстве.

Почти через месяц, 17 сентября, избитый мужчина скончался.

Его предполагаемые убийцы — 21-летний Даниял Исбатов и 22-летний Пахрула Мутамибов, до сих пор не пойманы. Полиция ведет активные поиски.