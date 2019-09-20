Зеленский намерен посетить не только США, но и Британию

Президент Украины Владимир Зеленский планируется встретиться с американским лидером Дональдом Трампом 25 сентября. Об этом сообщили сегодня в офисе украинского главы государства.

Также Зеленский должен выступить в США на сессии Генассамблеи ООН и провести встречи с лидерами украинской общины, руководителями еврейских организаций и представителями американских деловых кругов, передает РИА Новости.

Между тем, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью изданию "Европейская правда", что в ближайшее время Зеленский также намерен посетить с визитом Лондон. Одной из тем переговоров, по его словам, станет безвизовый режим для украинцев.

"Мы об этом четко заявили и рассчитываем на безвиз с Великобританией. А вот что мы получим — это будет результатом переговоров", — указал министр.