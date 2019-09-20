Штатам напомнили о С-500

В Калининградской области развернуты зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", ракетно-пушечные системы "Панцирь" и оперативно-тактические "Искандеры-М". Все это вооружение может как защитить регион от вторжения, так и нанести эффективный ответный удар, уверен бывший командующий ВВС России, а ныне сенатор Виктор Бондарев.

Политик напомнил, что все больше стран выбирают российские ЗРК С-400, так как они превосходят своих конкурентов, пишет агентство "Интерфакс". Но на подходе уже следующее поколение – С-500, который сможет перехватывать гиперзвуковые летательные аппараты и даже космические спутники. Новые системы еще больше укрепят оборону страны.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич считает, что планы Пентагона не стали откровением. Поэтому все меры по их пресечению в зародыше уже приняты, написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее в СМИ появилось заявление командующего Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харригяна. Военачальник утверждает, что у Соединенных Штатов есть план атаки Калининградской области и уничтожения местной системы ПВО.

В российском Министерстве обороны заверили, что отечественные вооруженные силы способны защитить Калининградскую область от любых агрессивных "планов". И добавили: летчики Североатлантического альянса, которые хоть раз летали в этом региона, должны хорошо знать, как эффективно работает российская противовоздушная оборона.