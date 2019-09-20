Опасен для футбола. РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина для участия в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации российского нападающего Александра Кокорина вне трансферного окна, об этом сообщил наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

"Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола. Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола. На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение", – написал Семак в социальной сети Instagram, но затем удалил запись.

Напомним, в четверг, 19 сентября Кокорин прибыл в Санкт-Петербург, где в одном из медицинских центров города прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. Также стало известно, что Александр подписал новое соглашение с "сине-бело-голубыми".

В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Алексеевский районный суд Белгородской области в начале сентября удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины покинули колонию.