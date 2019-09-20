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20 сентября 201917:40

Смертельная красота: на что идут спортсмены ради идеального тела и мировой славы

В погоне за красотой, идеальным телом и всемирной известностью некоторые люди готовы на многое. В их числе спортсмены, стремящиеся к миллионным гонорарам и славе в Интернете.

Бизнес на спортивном теле, подпольная незаконная торговля стероидами, домашние химические лаборатории — все это приводит к смертельной красоте, а также многочисленным облавам и задержаниям. В студии "Прямого эфира" обсудили, на что идут спортсмены ради идеального тела и всемирной славы.

47-летнего вице-президента федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрия Жигулина называли русским Шварценеггером. Его загадочная смерть вызвала настоящий шок и породила множество слухов. Легенда российского спорта умер после тренировки в спортзале в день своего рождения — у него оторвался тромб.

Ученица, подруга Жигулина Ольга Соловьева рассказала в гостях у Андрея Малахова, что она видела и общалась со спортсменом за несколько часов до его смерти. По ее словам, бодибилдер был очень подавленным и уставшим, но при этом заявил, что полностью здоров. На вопрос о том, почему он без очков, которые всегда носил, Жигулин ответил, что они ему больше не понадобятся.

Кроме того, российский спортсмен внезапно решил отпраздновать свой день рождения, который до этого никогда не отмечал. Ольга обещала купить ему в подарок букет роз. Слово сдержала, но цветы пришлось обвязать черной лентой.

Друг Жигулина Денис Башкатов рассказал в студии "Прямого эфира", что Дмитрий был "неплохим врачом", потому самостоятельно следил за своим здоровьем, но когда отошел от активных занятий, стал делать это не так тщательно.

Еще один друг Жигулина, фитнес-тренер Виктор Заруцкий рассказал, что спортсмен занимался бодибилдингом и долго пребывал в соответствующей форме, потому ему просто не были нужны никакие запрещенные препараты, чтобы ее поддерживать.

Шестикратная чемпионка мира по силовому троеборью и одновременно поклонница Жигулина рассказала, что действительно, как и многие в данном спорте, употребляет специальные препараты, но смерть коллеги ее напугала.

Телеведущий Дмитрий Губерниев и эксперты-медики сошлись во мнении о том, что Жигулин перед смертью пересилил себя. Невзирая на усталость, он продолжал тренировки, а этого нельзя было делать. Губерниев считает, что "фармацевтика" не имеет отношения к смерти спортсмена, но при этом телеведущий подчеркнул, что допинг — это абсолютное зло.

Депутат Госдумы, лидер антинаркотического движения Дмитрий Носов рассказал, что чаще всего на подобные лекарства подсаживают начинающих бодибилдеров в местных фитнес-клубах, "качалках".

Еще одним печальным примером является культурист и фотомодель Азиз Шавершян. Да, он сумел прославиться на весь мир в Интернете, но какой ценой? Его нашли мертвым в 22 года в одной из саун Таиланда, а за две недели до его смерти задержали старшего брата за незаконное распространение анаболиков.

Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки", также призвал не употреблять никаких веществ — достаточно взглянуть на его плачевный пример — накачанные синтолом бицепсы требуют операционного вмешательства.

Некоторые запрещенные препараты в России, можно приобрести в Белоруссии и Украине. Но стоит ли погоня за идеальным телом жизни? Свои истории рассказали шоумен Егор Холявин, который похудел со 165 килограмм до 65, Марьяна Наумова, которая сумела стать самой сильной девочкой в мире в 13 лет, но нынче дисквалифицированная.

Можно ли в силовом спорте добиться впечатляющих результатов без стимуляторов? Здоровью вредят все запрещенные препараты или только контрафактные? И кто возглавляет десятку самых прокачанных знаменитостей российского шоу-бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".

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