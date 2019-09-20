Девочка погибла при приготовлении попкорна по рецепту китайского блогера

Юная китаянка получила тяжелейшие ожоги и скончалась при попытке приготовить попкорн по рецепту популярного в Поднебесной блогера. Последняя согласилась выплатить ее родителям компенсацию, хотя и признала, что подписчица отступила от оригинальной технологии, отмечает Insider.

Трагедия разыгралась 22 августа в провинции Шаньдун, когда 14-летняя Же Же и ее 12-летняя подруга Сяо Ю вознамерились в домашних условиях приготовить попкорн по рецепту Ms Yeah (настоящее имя — Жу Сяо Юи) — у девушки-блогера более 7,5 миллиона подписчиков, которых интересуют нетрадиционные способы приготовления блюд, из подручных средств. Так, попкорн восходящая звезда Weibo готовила — а ролик был опубликован в 2017 году — в жестяной банке из-под газировки, которую она нагревала на неком подобии спиртовки.

Девочки то ли неверно помнили последовательность действий, то ли решили внести изменения в рецептуру, но к зернам кукурузы они добавили алкоголь. При нагревании раздался хлопок, огненные брызги попали на горелку, в результате она взорвалась, а огонь перебросился на одежду юных кулинаров. Же Же получила ожоги 96 процентов тела, спасти ей жизнь врачам не удалось — 5 сентября она скончалась. Сяо Ю повезло больше — у нее обгорели лицо, руки и колени (в общей сложности 13 процентов кожного покрова), но ей необходима косметическая операция.

Блогер уже выплатила компенсации семьям погибшей и пострадавшей, хотя и признала, что девочки действовали на свой страх и риск.