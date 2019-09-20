Невнимательный водитель грузовика насмерть переехал пенсионерку. Видео

Утром в пятницу, 20 сентября, в казахстанском Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения.

Водитель грузовика, двигавшийся задним ходом, не заметил женщину-пешеходу, которая, в свою очередь, тоже не видела грозящей ей опасности.

Машина сбила пенсионерку с ног. После этого грузовик несколько раз проехал по пострадавшей.

Как сообщают местные СМИ, женщина скончалась от полученных травм на месте аварии.