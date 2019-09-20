Теннис. Анна Блинкова проиграла Софии Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка, 76-я ракетка мира Анна Блинкова в полуфинале турнира в китайском Гуанчжоу в трех сетах за два часа 17 минут проиграла представительнице США Софии Кенин со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 1:6.

Блинкова четырежды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а у Кенин, занимающей 20-е место в рейтинге WTA, три эйса, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейков из 12.

Таким образом, американка вышла в финал турнира, где ей будет противостоять австралийка Саманта Стосур (129), обыгравшая в полуфинале Викторию Голубич (73) из Швейцарии со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1.