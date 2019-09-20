Девочку отказались брать в детсад из-за деформированного черепа

Жительница башкирского села Алатаны Светлана Захарова столкнулась с несправедливостью и дискриминацией. Ее двухлетнюю дочь Софью отказались принять в сад из-за непохожести на других детей — у девочки деформированный череп.

История получила огласку благодаря волонтерам. В дошкольном учреждении отказ взять девочку объяснили тем, что она может распугать всех воспитанников. Светлана уже смирилась с участью своей дочери и все бы осталось так, как есть, если бы волонтеры не подняли скандал, сообщает НТВ. После шумихи гнев чиновников сменился на милость, но они поставили условие — девочке позволят воспитываться со сверстниками, но после хирургического вмешательства.

Кроме деформированного черепа у Софьи сросшиеся пальцы на руках и ногах — якобы именно поэтому ей не место в детском саду. При этом врачи откладывают операцию, хоть и понимают: чем раньше ее сделать, тем больше шансов, что девочка сможет научиться писать, читать или хотя бы держать своими руками ложку.

Дедушка Софьи Сергей Михайлов рассказал, что у врачей "катавасия". Их отправляют на операцию то в Уфу, то в Оренбург, то в Москву. "У нас такие врачи. Обманывают, наверное", — отметил дедушка.

Помимо вышеназванного, Светлане не оформляют инвалидность на ребенка — это означает отсутствие льготных выплат.

Мама девочки уже знает, что ее ребенка не ждут в местной школе. Но двухлетней Соне необходимо общение со сверстниками, отметила педагог-психолог Екатерина Белан. По ее словам, чем раньше девочка получит опыт реакций, тем проще ей будет справиться с условиями, в которых она живет и растет.

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что власти помогут устроить жизнь двухлетней Сони. По его словам, ситуацией девочки занялся совет по правам человека, организованный в регионе несколько лет назад.