МИД: доклад Госдепа – попытка прикрыть собственные нарушения в области контроля вооружений

Новый доклад Государственного департамента США, посвященный приверженности США обязательствам в области контроля за вооружениями, нераспространения и разоружения, — это попытка Штатов прикрыть собственные нарушения, считает Министерство иностранных дел России.

В каждой странице документа содержится желание переложить ответственность на других и выгородить себя, добавляют дипломаты. Никуда не делась и американская тактика борьбы с неугодными странами, когда США обвиняют их в нарушениях в сфере контроля за вооружениями.

В заключении МИД России заявило, что вынуждено дополнительно проанализировать угрозу от испытаний сухопутной версии крылатой ракеты Tomahawk, пишет агентство РИА Новости. Подобное оружие запрещал Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Однако оно было протестировано всего через две недели после выхода Штатов из ДРСМД. Причем пуск состоялся из универсальной установки Mk41, которая является одной из главных претензий Москвы к Вашингтону.

Анализ, прежде всего, коснется американской противоракетной системы Aegis Ashore с пусковыми установками Mk41. Именно ее сейчас разворачивают в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.