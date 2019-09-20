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20 сентября 201918:05

РФС об отказе в регистрации Кокорина: рассмотренное дело было уникальным и сложным

smotrisport.tv

Представитель Комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков объяснил, почему петербургскому футбольному клубу "Зенит" было отказано в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в российской премьер-лиге.

"Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года).

При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм – исключений регламентных документов РФС", – приводит слова представителя Комитета РФС пресс-служба организации.

Напомним, в четверг, 19 сентября Кокорин прибыл в Санкт-Петербург, где в одном из медицинских центров города прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога. Также стало известно, что Александр подписал новое соглашение с "сине-бело-голубыми".

В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Алексеевский районный суд Белгородской области в начале сентября удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины покинули колонию.

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