Медведев посоветовал американцам заняться ПРО, а не "формулировать дурацкие идеи"

Американским генералам лучше заняться строительством противоракетной и противовоздушной обороны, а не "формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", заявил Дмитрий Медведев в эфире телеканала "Россия 24".

Премьер напомнил, что совсем недавно неизвестные беспилотники и крылатые ракеты вывели из строя один из важнейших нефтяных объектов Саудовской Аравии, а американские зенитные ракетные комплексы Patriot, развернутые там, не смогли этому помешать.

Напомним, ранее командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харригян заявил, что при необходимости у Пентагона есть план атаки на Калининградскую область и уничтожения местной системы ПВО.

В российском Министерстве обороны Харригяну напомнили, что "планы" хороши только перед началом боя. И посоветовали спросить у пилотов НАТО, насколько эффективно работает российская противовоздушная оборона на Балтике.