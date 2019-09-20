Герасимов рассказал Путину армейский анекдот

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время встречи с президентом Владимиром Путином рассказал анекдот про питание в армии.

Суть шутки заключается в том, что командующий оказался недоволен питанием солдат в столовой, в связи с чем вызвал к себе повара, сообщает РИА Новости. К нему пришел "худющий" работник, на что военный заявил: "Сам не ешь и людей не кормишь!". Владимир Путин отреагировал на анекдот улыбкой.

В пятницу, 20 сентября, российский лидер прибыл на полигон Донгуз, который находится в Оренбургской области. Визит Путина связан с наблюдением за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" — в них участвуют 120 тысяч военнослужащих из восьми стран, в числе которых Россия. Также глава государства встретился с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым.