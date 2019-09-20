Российский борец Угуев завоевал золото чемпионата мира

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира, который проходит в столице Казахстана городе Нур-Султан.

В финале соревнований Угуев победил Сулеймана Атлы из Турции. Бронзовые медали достались Кумару Рави из Индии и представителю Казахстана Нурисламу Санаеву. Таким образом, российский борец стал двукратным чемпионом мира.

Стоит отметить, что весовой категории до 65 кг первенствовал россиянин Гаджимурад Рашидов, победивший в финале Даулета Ниязбекова из Казахстана.