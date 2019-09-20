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20 сентября 201918:56

Устинов покинул СИЗО "Медведь"

Сергей Фадеичев/ТАСС

Актер Павел Устинов вышел из московского СИЗО №4 "Медведь" после того, как суд заменил ему меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала сестра артиста Юлия, которая рассказала, что они едут домой, где планируют провести тихий семейный вечер.

Женщина надеется в дальнейшем на конкретное разбирательство, в ходе которого все доказательства будут рассмотрены судом.

20 сентября Московский городской суд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. На 26 сентября назначено рассмотрение в Мосгорсуде обжалование адвокатами решения Тверского суда о направлении Устинова в колонию на 3,5 года по обвинению в причинении бойцу ОМОНа вывиха плеча.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что не причинял вред ОМОНовцу, а на акции 3 августа оказался случайно.

В его поддержку выступили коллеги по цеху, среди которых Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.

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