Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

"Речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории", — сообщила она, подчеркнув опасность курса на политизацию и ревизию исторических фактов. Комментарий был опубликован на официальном сайте ведомства.

По словам Захаровой, утверждение евродепутатов о том, что Вторая мировая война якобы началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР, не имею ничего общего с историей.

Ретушируя неприятные для себя страницы истории, депутаты Европарламента окончательно теряют связь с реальностью и не видят, как в ряде стран происходит реабилитация нацистских преступников, считает Захарова.

"Считаем недопустимым искажение прошлого", — подчеркнула она.