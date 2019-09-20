Минюст опроверг отмену профессиональных праздников

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полный перечень законов, принятых во времена Советского Союза, которые утратят свою силу на территории Российской Федерации, будет сформирован в ходе консультаций с федеральными учреждениями исполнительной власти.

11 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года. Речь идет о признании недействительными более 20 тысяч распоряжений, принятых с 1917 по 1991 год. Они касаются сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и других сфер общества.