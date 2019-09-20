Трамп может "вырубить" пятнадцать иранских объектов, но не хочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что может за минуту отдать приказ и вооруженные силы США "вырубят" 15 больших объектов на территории Ирана. К этому все готово. Однако американский лидер не хочет отдавать подобное распоряжение, так как это самое легкое, что можно сделать, пишет агентство РИА Новости. Тот факт, что Соединенные Штаты тянут с нападением, говорит об их силе, а не слабости, заявил Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Это не первое похожее заявление Трампа. 20 июня Иран сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4A, после чего Пентагон предложил президенту США три цели для ответного удара. Но Трамп атаку отменил.

Также во время пресс-конференции в Белом доме Трамп назвал Китай угрозой миру, так как КНР, по его мнению, быстрее всех строит вооруженные силы. Причем Пекин использует для этого американские деньги, добавил президент.