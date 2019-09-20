"Спартак" потерпел четвертое поражение кряду, проиграв из-за автогола "Уфе"

В матче десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" на поле домашней арены "Нефтяник" обыграла московский "Спартак" – 1:0. Единственный мяч в игре забил защитник "красно-белых" Николай Рассказов, срезавший мяч в свои ворота на 13-й минуте противостояния.

"Уфа" с 14 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, обойдя "Спартак" (14 очков), для которого это поражение стало пятым в последних шести играх, четвертым – подряд и третьим – кряду в чемпионате.

В следующем матче турнира подопечные Олега Кононова в воскресенье, 29 сентября, в Москве примут "Оренбург", а команда Вадима Евсеева в тот же день в Казани сыграет с "Рубином".