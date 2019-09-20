"Он немножечко больше твоего, но не переживай": Шварценеггер потроллил Сталлоне

Американский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил Сильвестра Сталлоне с премьерой фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Кроме того, в адрес коллеги прозвучала шутка, которая на первый взгляд может показаться двусмысленной.

В опубликованном видеоролике видно, как Шварценеггер показывает оружие, которым персонаж Сталлоне орудовал в фильме. Это нож, подписанный Сильвестром для благотворительного фонда. Арнольд отмечает в видео: "Это невероятный нож... Но разве нож это?". После этого актер произносит фразу "Вот это нож!", при этом достает тесак, который по размерам вдвое больше оружия Сталлоне. "Он немножечко больше твоего, но ты не переживай", — отметил Шварценеггер.

Арнольд отметил, что если серьезно, то он хочет пожелать удачи Сильвестру с фильмом "Рэмбо", который уже доступен в прокате. "Фильм будет хитом, ты всех порвешь, ты лучший", — отметил Шварценеггер.

"Рэмбо: Последняя кровь" — это последняя часть серии боевиков о суперсолдате. По сюжету фильма, герой Сталлоне, ушедший на покой, вынужден вновь взяться за оружие, чтобы противостоять крупной преступной группировке.