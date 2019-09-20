Медведев и Алиханов обменялись шутками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова в качестве модератора форума "Среда для жизни: города".

Как передает ТАСС, руководитель правительства в шутку посоветовал Алиханову подумать об изменении направления карьеры.

Перейдя на серьезный тон Медведев подчеркнул, что впервые видит губернатора в роли модератора, отметив, что в обществе сложилось мнение о том, что главы регионов – важные и серьезные люди, а ведущие дискуссий, напротив, выполняют вроде бы легковесную задачу: "немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное".

Премьер-министр отметил, что работа в кабинете министров непроста, но еще сложнее трудиться на посту мэра, поскольку, по его словам, "ближе к проблемам людей нет никого".

Он поблагодарил глав населенных пунктов за качественную работу. А после выступления вновь обменялся шутками с Алихановым. Тот спросил – может ли он после форума вернутся к обязанностям губернатора, на что Медведев с улыбкой ответил: "возвращайтесь, пока не совсем увлеклись".