КХЛ. "Сибирь" переиграла "Амур", "Трактор" уступил "Барысу"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская "Сибирь" на льду домашней арены обыграла хабаровский "Амур" со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Илья Морозов (36-я минута) и Юусо Пуустинен (44), а у гостей единственную шайбу забросил Вячеслав Ушенин (56).

В параллельной игре казахстанский "Барыс" переиграл челябинский "Трактор" (2:0) благодаря голам Романа Старченко (22) и Ииро Пакаринена (24).