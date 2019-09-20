Сестры Аверины завоевали золото и серебро чемпионата мира в личном многоборье

Россиянка Дина Аверина заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина стала второй. Обе спортсменки завоевали путевки на Олимпийские игры-2020 в Токио.

По итогам выступления в четырех дисциплинах Дина набрала 91,400 балла, а Арина – 91,100 балла. Бронзовую медаль получила израильтянка Линой Ашрам, на ее счету 89,700 балла.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России досрочно победила в медальном зачете чемпионата мира в Баку. Это стало ясно после очередного успеха Дины Авериной, которая взяла золото в упражнениях с лентами.