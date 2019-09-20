Грим Трюдо удивил Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен в связи с публикацией изображений и видеозаписи, на которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо предстает в темном гриме, нанесенном на лицо и руки.

Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Трамп признался, что был удивлен и количеством снимков, на которых Трюдо предстает в необычном виде, подчеркнув, что поддерживает хорошие отношения с политическим лидером Канады.

Американский президент сообщил также журналистам о том, что всегда находит общий язык с лидерами разных стран.

18 сентября американский журнал Time в своем аккаунте в Twitter опубликовал черно-белый снимок 2001 года, на котором Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен темный грим. Фото было сделано на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо. Позднее был выложен аналогичный видеоролик.

После этой публикации все лидеры оппозиционных партий Канады, а также ряд мусульманских организаций обвинили премьер-министра страны в расизме. В итоге Трюдо публично извинился за свое поведение.