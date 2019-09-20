Скандальный Brexit: пикантные фантазии главы ЕК и гнев королевы

Новый раунд переговоров по Brexit стартует в лучших традициях саги о Джеймсе Бонде. Лондон заявил Брюсселю, что бумаги с новыми предложениями сделки сверхсекретны — это "госсобственность ее Величества" и передаче в страны ЕС не подлежит. В Брюсселе ответили, что так работать невозможно. Утечка в Guardian раскрыла секрет: новые предложения премьера Джонсона — это хорошо забытые старые, вроде электронного контроля на границе Северной Ирландии. Джонсон блефует. У остальных аргументы вообще ниже пояса.

Евросоюз и Великобритания возобновляют переговоры. Из Лондона в Брюссель сегодня отправился министр по Brexit Стивен Барклай. Всех воодушевил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он заявил, что считает возможным подписание нового соглашения о выходе, если Великобритания найдет, чем заменить так называемый "бэкстоп" — условие, при котором Соединенное Королевство остается в единой торговой зоне ЕС, чтобы сохранить ирландскую границу открытой. Выяснилось, что эта острая тема вызывает пикантные фантазии у президента Еврокомиссии.

"Что касается так называемых альтернативных способов, позволяющих Великобритании и ЕС достичь основных целей по вопросу открытой границы с Ирландией, установлению режима "бэкстоп" — у меня нет эротического влечения к такому варианту. Но если мы достигнем результата, методы меня не волнуют", — заявил Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии.

Слова Юнкера в Лондоне восприняли как обнадеживающий сигнал. И все же Борис Джонсон опять заговорил о вероятности выхода без соглашения.

"Вы слышали Юнкера о том, что у него нет эмоциональной привязанности к "бэкстопу"? Это прогресс, потому что месяц назад никто в ЕС так не говорил. Но посмотрим, куда это приведет нас", — сообщил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

У некоторых европейских политиков поведение Джонсона вызывает раздражение.

- Вместо того, чтобы изображать злого Халка, господину Джонсону следует вдохновиться примером заботливой няни миссис Даутфайр.

Внутри страны Джонсону грозит приговор Верховного суда, который после трех дней слушаний может обвинить его том, что, приостановив работу парламента, он нарушил закон и к тому же обманул королеву. Обиженные депутаты рассчитывают немедленно возобновить заседания палаты общин, если суд окажется на их стороне.

"У нас демократия в кавычках, в которой премьер-министр, не имея большинства, откладывает работу парламента, потому что парламент стоит у него на пути", — объясняет Джоанна Черри, депутат Шотландской национальной партии.

В суде уже столкнулись два премьер-министра. Бывший глава кабинета Джон Мейджор считает, что нынешний премьер действовал незаконно. В ответ сторонники Джонсона припомнили, что Мейджор сам закрывал парламент в 1997 году, когда ему это было выгодно.

Конфликт из-за парламента не только поссорил между собой политиков (для них это состояние естественное), но и затронул королеву. Формально именно Елизавета Вторая принимала решение о приостановке работы депутатов.

Возможно, поэтому в Букингемском дворце сейчас так резко разозлились на бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, который, по словам одного из придворных, "вызвал неудовольствие" монарха. Кэмерон заявил, что просил королеву повлиять на настроения шотландцев в 2014 году. По его словам, исход референдума о независимости Шотландии могла решить всего лишь "поднятая бровь" Елизаветы Второй. И она действительно обронила фразу о том, что лучше "хорошо подумать о будущем" во время визита в шотландский Абердин. При дворе тогда тут же заявили, что к референдуму это высказывание не имело никакого отношения. Кэмерон опять проявил несдержанность, позволив себе ругнуться во время прямого эфира, вспоминая о том, как Борис Джонсон агитировал за по Brexit в 2016 году:

- Поверьте мне, я делал больше. Я ... на телевизор, простите, я имел в виду, я кричал на телевизор!

Британский рэпер Slowthai вообще нарушил все границы, выйдя на сцену с резиновой головой Джонсона во время вручения музыкальных премий. Режиссеры спешно убрали эту сцену из трансляции BBC. Но аудитория восприняла выходку положительно, встретив рэпера аплодисментами.