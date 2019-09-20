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20 сентября 201920:23

Тренер "Спартака" Кононов: черная полоса всегда проходит

sportbox.ru

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Уфы" в десятом туре чемпионата России по футболу заявил, что его команде нужно работать, чтобы добиться положительного результата. Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.

"Всегда черная полоса проходит, наступает белая. Нужно работать. Верю, что при соответствующей работе будут победы. "Спартак" займет то место, на которое рассчитывает", – цитирует Кононова РИА Новости.

Напомним, что красно-белые уступили в гостях "Уфе" со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил спартаковец Николай Рассказов, поразивший собственные ворота. Это поражения стало для "Спартака" третьим подряд в чемпионате России.

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