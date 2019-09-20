Сотрудников спецсвязи убил коллега. Он схвачен

Следком сообщил о поимке убийцы сотрудников спецсвязи. Выяснилось, что двух человек в Брянске застрелил и пытался сжечь коллега. 31-летний задержанный уже признался в совершенном преступлении, у следователей есть доказательства его вины.

Вооруженное нападение на отдел спецсвязи, в ходе которого были убиты два человека, было совершено в ночь на пятницу. Целью преступника были деньги: как уточняет источник ТАСС, его добычей стало чуть более семи миллионов рублей. Чтобы замести следы, стрелок поджег офис. Возбуждено дело о разбое, убийстве и уничтожении имущества.

Ранее стало известно о другом подобном случае: в Москве полицейский расстрелял коллег в метро. Один из них погиб, второй был ранен. Причиной случившегося тоже стали деньги, но это было не ограбление: преступник подозревался во взятке и не хотел быть задержанным. Он арестован и уволен.