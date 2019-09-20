В Екатеринбурге готовы встретить детей, получивших ожоги в Турции

Спецбригады медиков в аэропорту Кольцово готовы встретить детей, получивших ожоги в турецком отеле. Но когда будет возможен сам перелет, пока неизвестно — все зависит от состояния пострадавших.

Двое братьев из Екатеринбурга, трех с половиной и десяти лет, получили серьезные травмы, когда во время кулинарного шоу повар опрокинул емкость с кипящим маслом. Всего среди пострадавших трое российских туристов. Все были госпитализированы. У детей ожоги второй и третьей степени.

Администрация отеля, в котором все произошло, взяла всю вину на себя. "Мы все очень расстроены, что это случилось в нашей гостинице. На протяжении 18 лет у нас такого инцидента не было, это впервые. Мы готовы оказать моральную и материальную помощь семье", — заявил генеральный директор отеля Мэхмэт Дахаоглу.

За расследованием следят российские дипломаты. Все расходы на перелет обещала оплатить страховая компания.