Медведев посетил уникальный храм Николы на Липне после его реставрации

Россия втрое увеличит инвестиции в туристическую отрасль. Деньги пойдут на строительство дорог и инфраструктуры для приема гостей, в итоге наша страна должна войти в десятку самых посещаемых в мире. Все это прописано в новой стратегии развития туризма на ближайшие 15 лет. О том, что документ уже утвержден, в пятницу, 20 сентября, рассказал Дмитрий Медведев. Премьер посетил один из самых древних храмов России, который, тем не менее, широкой публике почти неизвестен.

Путь к храму пролегает по протокам, поросшим осокой и кустарником — "липнягой". Возможно, от этого слова происходит название острова Липно.

Выразительный силуэт устремлен ввысь. На пересечении приподнятых центральных сводов возносится глава на стройном барабане. В церкви только что завершилась масштабная реставрация — мастера укрепили древнюю каменную кладку, обновили купол, привели в порядок крест.

"Это не просто храм, а храм 13-го века, таких у нас до десятка. Он был в прискорбном состоянии, но вот совместными трудами он возрожден", — рассказал Дмитрий Медведев.

Церковь Николы на Липне — первый каменный храм, построенный в Новгородской республике после монгольского нашествия. Церковь воздвигли близ места, где была обретена икона, от которой, по преданию, получил исцеление новгородский князь Мстислав.

"После такого долгого молчания, запустения происходит рост, вдох, возрождение русских начал, искусства", — рассказала генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева.

Удивительно, но фрески 13-го века еще хорошо различимы. Например, здесь святой Владимир — это самое древнее из известных его изображений.

В запустение храм пришел еще в 19 веке, так что после революции его даже не пришлось упразднять. А в годы войны церковь оказалась на линии фронта и подверглась мощному артиллерийскому обстрелу. Но, несмотря на значительные разрушения, выстояла. 3 года назад, когда на Липно приезжали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, церковь выглядела разрушенной. После того визита на работы по восстановлению выделили значительные средства.

"Глава у церкви открылись, не наглядеться", — поделилась Маргарита Табунова. Она — единственная жительница Липно, потомственная хранительница храма. На ее глазах происходят удивительные перемены. Туристический поток к отреставрированной церкви Николы на Липне теперь будет только расти. А чтобы развивался потенциал подобных памятников по всей стране, премьер подписал сегодня туристическую стратегию России. Согласно документу, инвестиции в эту сферу будут увеличены втрое.