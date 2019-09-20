"Краснодар" расторг соглашение с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" официально расторг контракт с полузащитником команды Павлом Мамаевым, срок действия которого истекал в декабре 2019 года. "Быки" расстались с игроком по взаимному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт краснодарского клуба.

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и мы глубоко переживали случившееся… В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу", – говорится в заявлении пресс-службы "Краснодара" на официальном сайте клуба.

Напомним, что Павел Мамаев был осужден на 1 год и 5 месяцев за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 марта он вместе с Александром и Кириллом Кокориными покинул колонию общего режима Белгородской области по УДО.