Не дали даже обняться: Алла Бут рассказала о встрече с мужем в американской тюрьме

Свидание в холодной общей комнате без возможности даже дотронуться друг до друга. Жена и дочь россиянина Виктора Бута, заключенного американской тюрьмы "Марион", рассказали о первой за последние 7 лет встрече с ним. В США они пробудут до 28 октября, но готовы задержаться и дольше, если продлят визу. В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США. В 2012 году американский суд признал его виновным в продаже оружия колумбийским повстанцам и приговорил к 25 годам.

Когда семья Виктора Бута после всех мытарств получила визы в США и купила билеты через океан, Алла Бут запустила в Сети акцию: любой, кому не безразлична судьба самого известного заключенного тюрьмы "Марион" мог записать ему видеообращение. Набралось несколько сотен, но сам важное из них, конечно, от матери Виктора Бута:

- Мы тебя ждем, любим, надеемся на лучшее. Пожалуйста, я хочу тебя дождаться, сыночек.

Сама Раиса Кузьминична приехать не смогла, изнурительная дорога была бы выше ее сил.

"Я даже не могу передать чувства матери, которая плохо себя чувствует и даже не понимает, когда Виктор сможет вернуться домой, увидит ли она его. У нее, конечно, бывают минуты ужасного отчаяния", — говорит Алла Бут, супруга Виктора Бута.

Слов матери сын пока не услышал. Руководство тюрьмы запрещает передавать Виктору диск. Показать видео во время первого свидания тоже не получилось. Обняться с женой после семи лет разлуки им толком тоже не дали.

"Мы должны были сидеть друг напротив друга через полметра. За руки друг друга не трогать. Воду не передавать, не общаться, не прикасаться. И когда Лиза все-таки минуту рядом посидела, нас попросили пересесть", — рассказывает Алла Бут.

В тюрьме Виктор знаменитость. Пока он встречался с женой и дочкой, офицеры раз за разом отыскивали повод, чтобы на них взглянуть. Условия в комнате для встреч спартанские: пластиковые стулья, автоматы с нехитрой едой и очень холодно.

"Мы сидели в свитерах и все равно заледенели. Лиза с папой делали упражнения из йоги. Я понимаю, что там сидела охрана, они на нас круглыми глазами смотрели — это было очень странно", — вспоминает Алла Бут.

Виктора, по словам его жены, в тюрьме уважают, потому что Бут за решеткой ведет себя как свободный человек. Много читает, рисует, поет в голос русские песни, собирает травы чтобы разнообразить свой рацион витаминами. Отличный пример для уже взрослой дочери.

"Было волнительно, я очень давно его не видела его. Он в хорошей физической форме. Он подтянутый, постоянно занимается упражнениями", — говорит Елизавета Бут, дочь Виктора Бута.

Усилия нужны, чтобы оставаться в хорошем настрое на борьбу. Тот факт, что им разрешили по четыре свидания вместо, двух пусть и маленькая, но тоже победа.

"Это произошло после того, как российский МИД вмешался и контактировал с Госдепартаментом. Конечно, это положительное развитие", — объясняет Алексей Тарасов, адвокат Виктора Бута.

Впрочем, сам Виктор Бут не раз признавался, что не хотел бы покупать свободу любой ценой. Например, он категорически против обмена на Эдварда Сноудена. Такие идеи одно время звучали.

"Я сказал, я с этим не согласен. Сноуден попросил убежища. Как так, вы дали убежище человеку, который вас попросил, а потом его использовали", — заявлял Виктор Бут.

Из "Мариона" на свободу, если американское правосудие не передумает, Виктор Бут выйдет в 2030 году. Но эти полтора месяца пока точно станут самыми счастливыми в его долгой тюремной жизни.