И для спорта, и для отдыха: какой будет набережная Марка Шагала

От парка легенд до "Острова мечты" — все это будущие точки притяжения в бывшей промзоне "ЗИЛ". Некогда заброшенная территория меняется на глазах. Строятся жилые кварталы, дороги, парки с так называемым умным ландшафтом. До конца года откроют часть новой набережной Марка Шагала, которую обещают сделать лучшей в городе.

Укладка бетонного покрытия, озеленение — растения высаживаются в специально привезенную почву — работы почти завершены. Там, где еще недавно была заброшенная промзона, теперь новая набережная. А фактически — парк с тематическими прогулочными маршрутами. У берега пришлось на два метра углублять дно — для оборудования лодочных причалов.

"Получается такое первоклассное комфортное пространство и для занятий спортом, и для отдыха — рестораны, кафе, прогулочные территории, велосипедные дорожки, специальный рельеф, который будет защищать от шума, ветра. Это будет одна из лучших набережных Москвы", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Территория бывшего завода "ЗИЛ" — уже полноценный жилой район с новой транспортной инфраструктурой. Здесь продолжают строить новые дороги, а старые, ведущие к новостройкам, реконструируют. Основные работы планируют завершить уже к концу года. Почти готов и расположенный в нескольких километрах от "ЗИЛ" столичный "Диснейленд". Скоро к нему можно будет подъехать через новый мост по шестиполосной трассе.

До открытия первой очереди грандиозного парка развлечений "Остров мечты" остается совсем немного времени. И, конечно, это место станет не просто популярным — каждый день сюда будут приезжать тысячи людей. Мост через Кожуховский затон, соединяющий Нагатинскую пойму и Южнопортовый район, как раз и должен улучшить транспортную доступность новой московской достопримечательности.

На этом участке реки особенный грунт — строительство казалось невозможным. Помогли технологии, которые использовали при возведении Крымского моста.

"Основанием являются длинные трубосваи, которые забиваются в русло на глубину сорок метров и над поверхностью воды сооружается фундамент опоры", — рассказал начальник отдела строительного контроля АО "Мосинжпроект" Петр Дмитриев.

Всего же в Нагатинской пойме построят пять километров новых дорог — работы обещают закончить к декабрю.