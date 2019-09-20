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20 сентября 201921:52 Дмитрий Блинников

Ядовитый пруд в Новой Москве: кто сливал в водоем отходы с аммиаком и формальдегидом

Ядовитый пруд в Новой Москве: кто сливал в водоем отходы с аммиаком и формальдегидом

В Новой Москве сегодня началась очистка пруда в деревне Николо-Хованское. Водоем, в который сливают химикаты, превратился в токсичное болото. В округе зафиксировано тысячекратное превышение уровня сероводорода, в сотни раз превышена концентрация формальдегида и аммиака. Пить воду из колодцев и скважин просто опасно. Кто травит людей?

- Дышать вообще невозможно, перехватывает дыхание!

Жители поселка на улице закрывают лица.

- У моего внука головные боли! Хоть бери и беги отсюда!

В Николо-Хованском десятки жилых домов, детский сад, поликлиника.

- А жить невозможно! Окна закрыты, несмотря ни на какую хорошую погоду. Мы задыхаемся!

Плохо пахнет местный пруда, куда втекает река Сосновка. Специалисты Роспотребнадзора нашли в воде аммиак.

"Были выявлены превышения загрязняющих веществ в отобранных пробах. Данные загрязнения могли появиться в результате деятельности расположенных рядом предприятий", — говорит Наталья Летуновская, ведущий инженер Ступинского отдела Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу.

Жителям запретили пить из скважин — отравленная вода может попасть и туда.

- Вонища от него. Кто заразил этот пруд? Но получилось так, что нам пить воду теперь нельзя!

Воду в поселок теперь привозят и раздают бесплатно.

- Недели две уже так, понимаете, никак даже не помыться.

Вот по этим трубам — они выходят из берега сразу в нескольких местах — грязь и попадает в пруд.

"Мы здесь стоим, можно сказать в эпицентре главного источника заражения пруда. Вот, собственно, один коллектор", — показывает Денис Стиденцов, житель деревни Николо-Хованское.

Вокруг пруда сосредоточено более полусотни предприятий, в том числе, торговый комплекс "Фуд-сити". Но там говорят, что все отходы утилизируют.

"Мы не может слить воду неочищенную, у нас замкнутый процесс. Стоки очищают микроорганизмы. Они здесь находятся, мы им создаем условия, в которых они, так сказать, размножаются и потребляют нечистоты", — объясняет Сергей Дзукоев, главный инженер очистных сооружений.

Еще по соседству находится центр сортировки мусора.

"Так называемый "Вива-транс". Я лично была на этом пункте и хочу сказать, что у них нет очистных, у них просто там яма, отстойник, куда стекает весь фильтрат", — рассказывает Татьяна Утва, жительница деревни Николо-Хованское.

На территорию "Вива-транса" журналистов долго не пускали. Но в конце концов удалось поговорить с главным инженером.

- Вы отходы куда деваете?

- Вывозим.

- А ничего не стекает в пруд?

- У нас ничего не стекает!

В местной администрации говорят, что в поисках нарушителей проверили весь район. Источник загрязнения — нелегальный цех — нашли вверх по течению реки Сосновка.

"Предприятие утилизировало остатки продуктов растительного происхождения вместе с коробками. Они прессовали это прессами и дальше утилизировали, а вся эта жидкость попадала в пруд", — рассказывает Дмитрий Набокин, префект Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Нелегальный цех закрыли, хозяев ищут, а пруд в Николо-Хованском уже начали очищать за счет бюджета. Работы обещают закончить до конца сентября.

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