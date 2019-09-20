Российская теннисистка Хромачева отстранена на месяц за коррупцию

Россиянка Ирина Хромачева, занимающая 274-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, получила месячную дисквалификацию за попытку продать место в квалификации турнира. Об этом сообщила пресс-служба Tennis Integrity Unit.

Инцидент произошел в марте 2019 года на соревнованиях в Индиан-Уэллсе. Хромачева предложила другой теннисистке свое место в первом раунде квалификации в обмен на денежную сумму, которую она могла бы заработать, выступая на турнире.

После расследования 24-летняя россиянка была признана виновной и получила отстранение на три месяца (два из которых – условно) от соревнований. Кроме того, она оштрафована на три тысячи долларов. Срок дисквалификации отсчитывается с 19 сентября.