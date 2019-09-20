Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству страны три месяца на то, чтобы внести в Верховную раду законы о территориальном устройстве страны и местных выборах.

Как передает "Интерфакс", это следует из указа Зеленского, опубликованного вечером 20 сентября на сайте офиса украинского президента.

Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов. По мнению главы государства, это укрепит экономику и позволит активнее бороться с коррупцией.

Он также поручил правительству до 1 октября 2019 года представить в парламент законодательные инициативы в области оборота сельхозугодий и легализации игорного бизнеса, а также до 1 декабря текущего года снизить занятость населения в нелегальных сферах экономики.