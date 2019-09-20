Взрыв автобуса в Ираке: погибли 9 человек

В иракском городе Кербела произошел взрыв автобуса. В результате происшествия погибли не менее девяти человек, четверо ранены.

Об этом сообщает телеканал Alsumaria, ссылаясь на источник в МВД Ирака. По предварительным данным, в автобус KIA было заложено взрывное устройство, которое сработало у въезда в Кербелу рядом с КПП.