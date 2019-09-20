"Витязь" одержал волевую победу над "Локомотивом"

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и подмосковным "Витязем" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости, уступая по ходу встречи в две шайбы, сумели добиться волевой победы со счетом 3:2 и вышли на первое место в Западной конференции.

Хозяева льда повели на 16-й минуте первого периода благодаря шайбе Антона Ландера. После перерыва Павел Кудрявцев упрочил преимущество "Локомотива".

Однако гости сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу в матче. За "Витязь" отличились Миро Аалтонен, Якуб Ержабек и Святослав Гребенщиков, оказавшийся автором победной шайбы.

На счету подмосковной команды стало 14 очков. "Витязь" обошел ЦСКА и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. "Локомотив" с шестью баллами занимает восьмое место на Западе.