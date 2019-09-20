Хуситы готовы отказаться от атак на Саудовскую Аравию

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) прекращают авиаудары с беспилотников по Саудовской Аравии и ждут от Эр-Рияда аналогичного шага.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал в эфире телеканала Al Masirah руководитель политсовета хуситов Махди аль-Машат.

Он подчеркнул, что, если Эр-Рияд не откликнется на их обращение, хуситы оставляют за собой право продолжить атаковать территорию королевства.

Данное заявление появилось спустя неделю после того, как повстанцы взяли на себя ответственность за атаку 14 сентября 2019 года. В тот день 10 беспилотников со взрывчаткой обрушились на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. В результате этого добыча "черного золота" в Саудовской Аравии была сокращена более чем вдвое.

Мятежники заявили, что сделали это в ответ на враждебные действия арабских государств во главе Эр-Риядом, ведущих боевые действия в Йемене против хуситов.

Вашингтон расценил нападение на своего союзника как агрессию со стороны Ирана и несмотря на то, что Тегеран отрицает свое участие в атаке, американский президент Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против этой ближневосточной страны и о готовности США к войне.