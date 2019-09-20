Медведев вышел в полуфинал турнира St. Petersburg Open

В Санкт-Петербурге завершился четвертьфинальный поединок на турнире St. Petersburg Open между россиянином Даниилом Медведевым и его соотечественником Андреем Рублевым. Встреча продолжалась 1 час 41 минут. Победа досталась более титулованному спортсмену.

Медведев, посеянный на турнире под первым номером, оказался сильнее Рублева в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. В полуфинале россиянин сразится с белорусом Егором Герасимовым. Матч между ними состоится 21 сентября.

Напомним, что призовой фонд St. Petersburg Open составляет 1,18 миллиона долларов.