Прорвать систему ПВО РФ: самолеты НАТО активизировали разведывательные полеты

Два разведывательных самолета ВВС США и один британский 20 сентября совершили очередные многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики.

Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Сообщается, что американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течении нескольких часов летали вдоль морских и сухопутных границ Калининградской области. Одновременно там же курсировал самолет радиоэлектронной разведки британских королевских ВВС RC-135W.

Ранее командующий военной авиацией США в Европе генерал Джеффри Харриган проинформировал мировую общественность, что зенитные, противокорабельные и наземные ракетные комплексы России в районе Калининградской области могут угрожать большей части стран НАТО, в связи с чем Соединенные Штаты подготовили план прорыва российской системы ПВО.

19 сентября сразу 6 военных самолетов, в том числе из США, Великобритании и Франции, одновременно совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи балтийских границ России.